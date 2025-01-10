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Пронедра

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С 10 января неприятный сюрприз ждет всех: такие купюры больше не примут ни в одном магазине

С 10 января неприятный сюрприз ждет всех: такие купюры больше не примут ни в одном магазине

С 10 января неприятный сюрприз ждет всех: такие купюры больше не примут ни в одном магазине Юлия ЧелкановаВ эпоху безналичных расчетов наличные остаются важным резервом на случай сбоев в работе платежных систем.

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