Введены штрафы и даже арест для тех, кто оскорбляет учителей

Оскорбление учителей будет наказываться как проступок. Положение содержится в поправке председателя Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и средствам массовой информации Лилианы Николаеску-Онофрей, зарегистрированной в проекте по внесению изменений в Уголовный кодекс и Уголовный кодекс, принятом во втором чтении парламентом.
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