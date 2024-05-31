Введены штрафы и даже арест для тех, кто оскорбляет учителей

Оскорбление учителей будет наказываться как проступок. Положение содержится в поправке председателя Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и средствам массовой информации Лилианы Николаеску-Онофрей, зарегистрированной в проекте по внесению изменений в Уголовный кодекс и Уголовный кодекс, принятом во втором чтении парламентом.