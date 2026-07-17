В Татарстане забраковали 50 тонн токсичной кормовой пшеницы из Удмуртии

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ Специалисты испытательной лаборатории татарстанского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК выявили превышение допустимых норм содержания охратоксина А в партии кормовой пшеницы массой 50 тонн.
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