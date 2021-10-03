Главное - найти богатого мужа

Женские страстиРаботаГлавное - найти богатого мужа Моя дочь на следующий год оканчивает школу, и учиться дальше не собирается, не испытывает тяги ни к какой профессии.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковОтдельное поселение поможет, только если есть куда отселять? Не в землянки же? Это возможно только в случае, если государство возьмёт на себя обязательство выдавать бесплатно каждой молодой семье квартиру и безвозмездно 10 млн. рублей на обзаведение домашнего хозяйства.Максим ШишкинЗа чей, простите, счёт??ГМГеоргий МихалевНа западе не отселяют детей, на западе дети сами отселяются, а это большая разница.Наталия КомлеваОтселять прописанных? Судебными исками можно захлебнуться.ГМГеоргий МихалевАвтор бредит.Комментировать
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