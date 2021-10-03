Женские страсти

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Главное - найти богатого мужа

Главное - найти богатого мужа

Моя дочь на следующий год оканчивает школу, и учиться дальше не собирается, не испытывает тяги ни к какой профессии.

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Владимир Лисуков
Отдельное поселение поможет, только если есть куда отселять? Не в землянки же? Это возможно только в случае, если государство возьмёт на себя обязательство выдавать бесплатно каждой молодой семье квартиру и безвозмездно 10 млн. рублей на обзаведение домашнего хозяйства.
Максим Шишкин
За чей, простите, счёт??
Георгий Михалев
На западе не отселяют детей, на западе дети сами отселяются, а это большая разница.
Наталия Комлева
Отселять прописанных? Судебными исками можно захлебнуться.
Георгий Михалев
Автор бредит.

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