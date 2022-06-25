Сила в правде

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Политолог: когда рассыплется ЕС, России придётся заниматься этими территориями

Политолог: когда рассыплется ЕС, России придётся заниматься этими территориями

Как изменится мир в ближайшие годы; когда Китай решит проблему Тайваня; важна ли для Москвы интеграция с Дели и Пекином; что делает сильной внешнюю политику России и какие перспективы открываются внутри страны, рассказал главному редактору Pravda.

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