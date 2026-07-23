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Парламентская газета

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Дмитриев спрогнозировал нефть дороже 150 долларов за баррель

Дмитриев спрогнозировал нефть дороже 150 долларов за баррель

Цены на нефть в мире вырастут выше 150 долларов за баррель, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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