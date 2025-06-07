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Царьград

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  • Воробей
    Глупая и совершенно неинформативная статья! Не понятно ничего из её прочтения.Классические лотк...
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Литва ужесточила правила въезда в Калининградскую область для пассажиров с небиометрическими паспортами России

Литва ужесточила правила въезда в Калининградскую область для пассажиров с небиометрическими паспортами России

Проводники поездов будут информировать пассажиров без необходимых документов при посадке и рекомендовать воздержаться от поездки до их оформления.

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