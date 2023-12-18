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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин забросил 13-ю шайбу в сезоне, набрав очки в 4 матчах подряд. У него 27 баллов в 29 играх

Ничушкин забросил 13-ю шайбу в сезоне, набрав очки в 4 матчах подряд. У него 27 баллов в 29 играх

Форвард «Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:2).  На его счету стало 27 (13+14) очков в 29 играх.

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