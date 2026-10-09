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Суд не арестовал следователя по делу Лерчек, из сейфа которого исчезли украшения

Басманный суд Москвы не стал избирать домашний арест следователю Никите Тулупову, который проходит фигурантом по уголовному делу о пропаже украшений блогера Лерчек (настоящее имя ― Валерия Чекалина).

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