«Были пуски сразу 6 "Кинжалов"»: Гиперзвук успешно «обнулил» главный аэродром «небратьев»

63K прочитали События на центральном тактическом воздушном хабе «небратьев» в центральной части страны, где был зафиксирован как минимум один хлопок, ставят этот объект в центр внимания продолжающихся активных действий.
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