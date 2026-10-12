Парижский перехват: Франция взяла на абордаж танкер "теневого флота"

Французские военные провели спецоперацию за тысячи километров от Европы.Французские военные провели операцию в водах Индийского океана, остановив нефтяной танкер DF Peak, который подозревают в обходе санкций и использовании поддельных документов.
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