В воскресенье в Петербурге похолодает, пройдут кратковременные дожди

Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст. В первый день октября Петербург будет находиться под влиянием тыловой, более холодной части циклонического вихря, смещающегося к востоку вдоль арктического побережья Европейской России.
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