Каждый день сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с самыми неожиданными проявлениями человеческой фантазии, но некоторые сюжеты способны поразить даже видавших виды профессионалов.
Приезжие начали использовать Российский флаг в качестве коврика для грязных ног и вот, что с ними стало
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Сергей Догадин
Скорее всего ни кто так не думает,даже ТАМ. Просто кому то они приносят большую прибыль а простым людям большие неприятности и большие проблемы.
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1 м.
Alex Nемо
Безнаказанность и вседозволенность всегда порождают преступность. Мигрантов в России защищает телефонное право и бабло диаспор. Никто не задумывался над вопросом - а почему у диаспор так много денег и откуда они берутся? Ведь даже при миллионной численности те объёмы денежных средств, которые использует любая из диаспор, просто не возможны... А теперь добавьте сюда оружейные схроны, периодически обнаруживаемые силовиками, клубы ММА, экстренное желание мигрантов на получение разрешений на ношение оружия сразу после получения гражданства РФ и прочие странности. Вот вам и ответ на вопросы о финансировании, задачах, целях и причинах варварского поведения большинства мигрантов на территории РФ.
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1 м.
А
Александр24
Боюсь, с этой миграционной политикой придёт время, и возможно скоро, когда нам СВО покажется лёгкой прогулкой по сравнению с войной, которую развяжут диаспоры.
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1 м.
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