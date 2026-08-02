Приезжие начали использовать Российский флаг в качестве коврика для грязных ног и вот, что с ними стало

Скорее всего ни кто так не думает,даже ТАМ. Просто кому то они приносят большую прибыль а простым людям большие неприятности и большие проблемы.

Alex Nемо

Безнаказанность и вседозволенность всегда порождают преступность. Мигрантов в России защищает телефонное право и бабло диаспор. Никто не задумывался над вопросом - а почему у диаспор так много денег и откуда они берутся? Ведь даже при миллионной численности те объёмы денежных средств, которые использует любая из диаспор, просто не возможны... А теперь добавьте сюда оружейные схроны, периодически обнаруживаемые силовиками, клубы ММА, экстренное желание мигрантов на получение разрешений на ношение оружия сразу после получения гражданства РФ и прочие странности. Вот вам и ответ на вопросы о финансировании, задачах, целях и причинах варварского поведения большинства мигрантов на территории РФ.