‼️🇪🇺🇷🇺Европа может предложить Путину 2 возможных варианта завершения войны ▪️1-й вариант: заморозить войну на нынешней линии фронта с гарантиями, что Украина не вступает в НАТО; 2-й вариант: Киев передает России весь Донбасс и вступает в Альянс, пишет Financial Times.
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