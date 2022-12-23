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Трусова снялась с чемпионата России по настоянию врача сборной. У нее поднялась температура до 39,4

Фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России в Красноярске по настоянию врача сборной России Александра Озерова.

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