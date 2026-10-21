Терминал системы Starlink где-то в зоне боевых действий. Фото The Washington PostВ середине октября украинские формирования столкнулись с ограничениями спутниковой связи на быстро движущихся носителях.
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