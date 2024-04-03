Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На службе у либеральной повестки

На службе у либеральной повестки

Зачем западные историки ищут трансгендеров в глубине веков    У сотрудников научно-исследовательских и образовательных учреждений Запада появилось новое увлекательное занятие: они отчаянно ищут в далеком прошлом персонажей, которых можно было бы объявить представителями ЛГБТ*-сообщества, в лучшем случае — трансгендерами.

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