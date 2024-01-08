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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Это тебе рогули поведали? А ну-ка ответь: ЧЕЙ КРЫМ и скажи: СЛАВА РОССИИ. Не ответишь - прямым ходом в базу данных ФС...Русские, где GPS?...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Неужели не понятно, что автор показал самые обычные, но не менее неприятные, способы, а вот о других...будут говорить...Как Россия может ...
  • Стас Гулинов
    Не совсем правильный вопрос к сожалению. Лучше у "с***ченко" спрашивать- где хохлы будут.Русские, где GPS?...

До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?

До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?

Отношения России и США в глубочайшем кризисе. Наш МИД допускает, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если американские власти решат конфисковать российские активы или продолжат нагнетание военной эскалации на Украине.

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