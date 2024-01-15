"Вторжение" в Россию НАТО начнёт зимой: Германия перебрасывает войска в Прибалтику

Андрей Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала опубликованный немецким изданием Bild «секретный документ» о том, что Бундесвер готовится к возможному вооруженному конфликту России и НАТО. «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале .😀

Nikolay Stepanov Все правильно в статье, но что думают в МО и ГШ? И кто нибудь редактирует эти статьи? Как ляпнет "перемелИтся", так и видно недоучку идиота.