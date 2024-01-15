Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Юрий Шестаков
    ...если в одну провалится, в другую вылезет!Нужно ли держать ...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    А я им ещё в НОЯБРЕ это написала. не поверили."Вторжение" в Рос...
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"Вторжение" в Россию НАТО начнёт зимой: Германия перебрасывает войска в Прибалтику

"Вторжение" в Россию НАТО начнёт зимой: Германия перебрасывает войска в Прибалтику

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press Если кто-то по наивности думает, что война Запада против России ограничивается Украиной, он глубоко ошибается.

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Комментарии
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Андрей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала опубликованный немецким изданием Bild «секретный документ» о том, что Бундесвер готовится к возможному вооруженному конфликту России и НАТО. «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале .😀
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16 час.
Nikolay Stepanov
Все правильно в статье, но что думают в МО и ГШ? И кто нибудь редактирует эти статьи? Как ляпнет &quot;перемелИтся&quot;, так и видно недоучку идиота.
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10 час.
Liudmila Kosteley
А я им ещё в НОЯБРЕ это написала. не поверили.
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5 час.

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