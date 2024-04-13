Прогноз магнитных бурь на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года: к чему готовиться Алиса БронскаяЕсли ты, как магнит, чувствуешь влияние погоды и магнитных бурь, стоит адаптировать свой распорядок дня под эти изменения.