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Кто спасет режим Башара Асада в Сирии? Комментарий Георгия Бовта

Кто спасет режим Башара Асада в Сирии? Комментарий Георгия Бовта

У России с Сирией вообще прочные связи с советских времен, однако Москва сейчас вряд ли сможет отвлечь значительные силы для поддержки Асада, поскольку они заняты на Украине, отмечает политологРоссия продолжит поддержку Сирии, сейчас Москва анализирует происходящую ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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