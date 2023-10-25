Цзян Вэй: Китай и Казахстан будут расширять сотрудничество в области цифровой экономики

Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Алматы, госпожа Цзян Вэй, дала интервью корреспонденту Делового Казахстана и другим казахстанских СМИ по итогам третьего Форума международного сотрудничества «Один пояс и один путь» и китайско-казахстанскому сотрудничеству.