Цзян Вэй: Китай и Казахстан будут расширять сотрудничество в области цифровой экономики

Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Алматы, госпожа Цзян Вэй, дала интервью корреспонденту Делового Казахстана и другим казахстанских СМИ по итогам третьего Форума международного сотрудничества «Один пояс и один путь» и китайско-казахстанскому сотрудничеству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)