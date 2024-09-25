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С миру по нитке, со страны - по батальону: Украина выпрашивает оружие у Северной Европы

С миру по нитке, со страны - по батальону: Украина выпрашивает оружие у Северной Европы

Киевские военные чиновники предложили странам Северной Европы подготовить и оснастить по одному батальону ВСУ.

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