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Рыдали матери мигрантов: упокоившие школьника узнали, сколько лет просит прокурор

Рыдали матери мигрантов: упокоившие школьника узнали, сколько лет просит прокурор

Фото: предоставлено Русскому компасу. Судебное следствие завершилось. Прокурор потребовал суровое наказание для банды брюнетов: "Это пример животной жестокости".

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Комментарии
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Ирина
Зачем убивать? На урановые рудники.И пользу принесут, и сами сдохнут.
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17 час.
Наталия
Для такого преступления даже этот приговор слишком мягок. Пока не будет соблюдаться принцип &quot;жизнь за жизнь&quot;, эти не уймутся. Они иначе не понимают.
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15 час.
виктор матвеев
Эти кишлачные мрази плоды миграционной политики нашего президента, думы и правительства, так что думаю дальше будут резать больше.
Ответить
14 час.

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