Рыдали матери мигрантов: упокоившие школьника узнали, сколько лет просит прокурор

Зачем убивать? На урановые рудники.И пользу принесут, и сами сдохнут.

Наталия

Для такого преступления даже этот приговор слишком мягок. Пока не будет соблюдаться принцип "жизнь за жизнь", эти не уймутся. Они иначе не понимают.