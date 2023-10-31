Мирный саммит Зеленского в Мальте закончился провалом — Bloomberg

Страны Глобального Юга не заинтересовались «мирной формулой» Киева, их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт, написало американское издание Bloomberg по итогам прошедшего на выходных мирного саммита на Мальте.
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