Ермак назвал очень непростым визит Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был очень непростым. Такое заявление сделал глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак в телеэфире, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале.
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