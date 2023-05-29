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МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма

МВД России объявило в розыск американского сенатора Грэма

МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, порадовавшегося смертям русских.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний политика.

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