«Главный туристический маршрут». Где севастопольцы и гости могут в мае отлично провести время?

В преддверии длительных майских выходных, приуроченных к празднованию Дня Великой Победы, управление туризма Севастополя напоминает, что в городе организован проект экологического туризма «Большая Севастопольская тропа».
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