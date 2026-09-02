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Царьград

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На Украине ГУР обвинили в работе на ФСБ России: "Не поделили кто будет крышевать"

На Украине ГУР обвинили в работе на ФСБ России: "Не поделили кто будет крышевать"

ГУР и СБУ не поделили, кто будет "крышевать" мошеннические офисы. Теперь ГУР обвиняют в работе на ФСБ.

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