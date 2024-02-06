Разбитая русская колонна в Новомихайловке: Что пытались замолчать?

Андрей Павлов

"Почему нет Суровикина, Попова и других, зарекомендовавших себя в боях?" Потому и нет, что зарекомендовали. В комментах давно гуляет тема об искусственном затягивании СВО. Начали появляться робкие статьи на эту тему. Причем я уверен на 200%, что это не инициатива армии. Это политическое решение, надиктованное бизнесом власти. Об этом говорит трепетное обереганивание нашими ключевых узлов вражеской транспортной инфраструктуры, по которой стабильно поставляется западное вооружение и боеприпасы. И что бы там не ныл Запад, оружия у них хватит до тех пор, пока укры не кончатся. Ну а с ними и наших проредят. Уж очень сросшаяся с крупным бизнесом вертикаль власти так, что их не разорвешь, побаивается возвращения не толерантных парней с фронта в больших количествах. Затягивая СВО, мы реализуем вековую мечту Запада по минимизации славянского этноса, причем не теряя своих людей.