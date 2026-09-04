❗️⚡️Поставка авиационных пушек ГШ-301 концерном «Калашников» Концерн «Калашников» осуществил отгрузку крупной партии авиационных автоматических пушек ГШ-301 калибра 30 мм для оснащения самолетов Воздушно-космических сил России.
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