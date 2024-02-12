Белоруссия рассматривает возможность участия в программе строительства атомных кораблей в России

Белоруссия хочет иметь свой собственный флот, гражданский, естественно. Минск намерен в ближайшие годы построить серию морских гражданских судов для обслуживания интересов республики через российские порты.
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