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Белоруссия рассматривает возможность участия в программе строительства атомных кораблей в России

Белоруссия рассматривает возможность участия в программе строительства атомных кораблей в России

Белоруссия хочет иметь свой собственный флот, гражданский, естественно. Минск намерен в ближайшие годы построить серию морских гражданских судов для обслуживания интересов республики через российские порты.

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