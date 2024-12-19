МАГАТЭ снова направило экспертов на Запорожскую АЭС

Эксперты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе в третий раз с начала специальной военной операции (СВО) проверяют обстановку на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также на Украине на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС, заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.
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