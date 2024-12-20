Правоохранители задержали генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, передает ТАСС.
Силовики задержали гендиректора Корпорации развития Курской области Лукина
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
А из какой партии и бывший губернатор, и то ворье, которое сейчас задерживают? Не подскажите, почему тишина гробовая? Если бы коммунисты это сделали, какой бы вой по команде Кремля был бы, в, СМИ!!! А так своих в нечаянной коррупции поддержим, не бросим врагам!!! Это что первое воровство о которых не пишут про партийные списки! И все прекрасно знают какую партию воровской называет народ! А память у народа длинная..
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