Силовики задержали гендиректора Корпорации развития Курской области Лукина

АЖ

Александр Жигилий

А из какой партии и бывший губернатор, и то ворье, которое сейчас задерживают? Не подскажите, почему тишина гробовая? Если бы коммунисты это сделали, какой бы вой по команде Кремля был бы, в, СМИ!!! А так своих в нечаянной коррупции поддержим, не бросим врагам!!! Это что первое воровство о которых не пишут про партийные списки! И все прекрасно знают какую партию воровской называет народ! А память у народа длинная..