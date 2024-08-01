Многодетная мама из Марфина купила двушку за счёт бюджетной выплаты

Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, прописанные в Москве не меньше 10 лет, которым необходимо расширить жилплощадь, но доходы не позволяют купить квадратные метры самостоятельно, могут получить выплату на покупку жилья.
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