Ближе к весне цены на строительство загородных домов в Крыму и Севастополе могут повыситься на 10-15%

Эксперты считают, что 2025 год станет переломным в сфере индивидуального жилищного строительства, так как, устав ждать снижения ключевой ставки, покупатели, которые не успели приобрести квартиру по льготным программам, будут брать ипотеку на покупку земельного участка для ИЖС или готового компактного дома.