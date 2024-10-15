Гигантский доисторический череп слона, найденный в Индии, принадлежит загадочному виду

Гигантский череп доисторического слона из Индии принадлежит неизвестному до этого виду из вымершего рода Palaeoloxodon — таковы выводы международной команды ученых, которыми они поделились в Journal of Vertebrate Paleontology.
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