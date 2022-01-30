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В Италии переизбрали президента, чтобы сохранить правительство Драги

В Италии переизбрали президента, чтобы сохранить правительство Драги

РИМ (ИА Реалист). 29 января президент Италии Серджо Маттарелла был переизбран на второй срок. Руководители партий попросили его продолжить работу после недели безрезультатных голосований в парламенте по выбору преемника, сообщает телеканал CNBC.

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