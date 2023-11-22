На корабли ВМФ РФ в Черном море устанавливают ЗРК "Тор-М2КМ"

Противовоздушную оборону (ПВО) кораблей группировки десантных сил Военно-морского флота (ВМФ) России, несущих службу в Черном море, укрепляют с помощью установки автономных боевых модулей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2КМ".
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