От Земли до Луны: Пентагон расширяет границы возможной войны

В среду, 16 сентября, министр обороны России наградил командира корвета «Сообразительный» медалью «За боевые отличия».
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