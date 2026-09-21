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Провокации ВСУ во время выборов не стали «сюрпризом» для РФ – Пушилин

Провокации ВСУ во время выборов не стали «сюрпризом» для РФ – Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что провокации со стороны Украины не стали «сюрпризом» и ответом на них стала высокая явка на выборах в ДНР.

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