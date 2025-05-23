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Брайан Уиндхорст: «То, как работают арбитры, сводит Джейдена Макдэниэлса с ума»

«То, как работают арбитры, сводит Джейдена Макдэниэлса с ума. Шэй очень хорош в выпрашивании фолов – как только он чувствует, что на него положили руку, он сразу старается захватить ее.

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