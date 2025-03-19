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Тульские новости

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За ночь в Тульской области сбили один БПЛА

За ночь в Тульской области сбили один БПЛА

Беспилотник обнаружили и сбили дежурные средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.В течение прошедшей ночи, 19 марта, на территории Тульской области сбили один беспилотный летательный аппарат.

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