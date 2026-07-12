В США раскритиковали тактику Украины против России

Геннадий Бережнов

Поэтому именно украинская сторона гораздо сильнее страдает от ударов вглубь России в конфликте. Однако Киев хватается за всё что можно и хоть как то делает пакости ! Запад готов поддержать всё что Киев вытворяет и помогает всем что есть. Однако его то и нужно остановить и быстрее закончить СВО. Особенно Мерца, который штампует БПЛА! Вот только а кому то это нужно?