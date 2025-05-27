Гафин о поражении 0:3: «У «Краснодара» залетело почти все – счет не отражает ход игры, но в совокупности они заслужили. «Динамо» не достигло целей на сезон»

Бело-голубые уступили «Краснодару» (0:3) в матче 30-го тура Мир РПЛ. – По тому, как складывался матч в Краснодаре, за счет чего «Динамо» могло взять очки? – У «Краснодара» было не так много ударов по воротам, но залетело почти все.