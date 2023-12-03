Жители Сонково отправили гуманитарный груз военнослужащим

Тверь и Тверская область постоянно участвуют в гуманитарной миссии партии «Единая Россия». Активисты, сторонники партии и все неравнодушные граждане собирают все необходимое для солдат-соотечественников, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.
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