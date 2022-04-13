Происшествия

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В Иркутской области полицейские наградили женщин, которые помогли задержать подозреваемого в разбойном нападении

В Иркутской области полицейские наградили женщин, которые помогли задержать подозреваемого в разбойном нападении

Полицейские поблагодарили жительниц Приангарья, оказавших содействие в задержании подозреваемого в разбойном нападении.

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