Штраф в 100 тысяч самокатчику и пыльная буря: дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

В Ростове-на-Дону жители страдают от сильной пыльной бури, а в Челябинской области 18-леттний самокатчик заплатит штраф в 100 тысяч рублей за наезд на пенсионерку – эти и другие события произошли в регионах России накануне.
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