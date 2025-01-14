Макдэвид разделил 1-е место в истории «Эдмонтона» по победным голам (72). Столько же шайб у Гленна Андерсона

«Ойлерс» обыграли «Лос-Анджелес» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан канадской команды Коннор Макдэвид забил гол во втором периоде игры – эта шайба в результате стала победной для «Эдмонтона».
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