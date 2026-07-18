Уехавшая из России Мария Машкова рассказала, что теперь работает педагогом по актёрскому мастерству

41-летняя актриса Мария Машкова, которая с 2022 года живет в США и находится в конфликте с отцом, директором театра "Современник" Владимиром Машковым, рассказала, что теперь она работает педагогом по актерскому мастерству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии