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SPLETNIK

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Уехавшая из России Мария Машкова рассказала, что теперь работает педагогом по актёрскому мастерству

Уехавшая из России Мария Машкова рассказала, что теперь работает педагогом по актёрскому мастерству

41-летняя актриса Мария Машкова, которая с 2022 года живет в США и находится в конфликте с отцом, директором театра "Современник" Владимиром Машковым, рассказала, что теперь она работает педагогом по актерскому мастерству.

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